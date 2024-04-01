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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.06
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE BARAK 45 %0.38 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GEZER 106 %0.12 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN 894 %0.43 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EŞEGÜL ÜNAL 62 %0.53 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ TUGUT 34 %0.20 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAOĞLAN 134 %0.86 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ALKAÇ 19 %0.12 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRDAL TOPAL 19636 %25.31 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİGEN ŞAHİN 35 %0.26 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN TEKDEMİR 479 %5.49 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR AŞIK 3526 %3.22 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS OĞUZ 1869 %0.49 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERAY BULDUK 33 %0.26 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA LENGER 380 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı