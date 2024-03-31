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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.12
KEREM BALA 124 %0.13 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %32.10
MEHMET YILMAZ 194 %0.25 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.05
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.86
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %81.85
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %29.66
TAYLAN MAHMUT ÇORTA 33 %0.09 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %78.13
AHMET BOZAN 821 %0.43 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.25
MURAT MERT 239 %0.18 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.14
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %74.29
MURAT ARDA 233 %0.21 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.77
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %74.10
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %84.35
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %90.86
SELEN ÖZELKARA 19 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.89
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %72.77
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %59.76
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %54.44
KEMAL KAHVECİ 300 %0.23 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %51.83
EYÜP ERTAL 170 %0.17 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %62.23
FEDAİ KARAKOL 1087 %0.68 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %84.72
NAZMİ KEMALOĞLU 148 %0.12 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.63
ŞAKİR AYGÖL 80 %0.07 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %74.30
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %77.05
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %63.86
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %63.85
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %86.12
ADEM KARSLI 3895 %1.08 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %57.53
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %51.16
ZÜBEYİR SELMAN IŞIK 106 %0.10 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %50.52
RAMİZ AKSU 83 %0.15 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.17
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %74.93
MEHMET ÇON 19471 %14.64 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %70.38
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %58.73
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.00
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %82.85
SEBAHİTTİNCAN ŞENEL 271 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı