|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.12
|KEREM BALA
|124
|%0.13
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %32.10
|MEHMET YILMAZ
|194
|%0.25
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.05
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.86
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %81.85
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %29.66
|TAYLAN MAHMUT ÇORTA
|33
|%0.09
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %78.13
|AHMET BOZAN
|821
|%0.43
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.25
|MURAT MERT
|239
|%0.18
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.14
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %74.29
|MURAT ARDA
|233
|%0.21
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.77
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %74.10
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %84.35
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %90.86
|SELEN ÖZELKARA
|19
|%0.04
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %67.89
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %72.77
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %59.76
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %54.44
|KEMAL KAHVECİ
|300
|%0.23
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %51.83
|EYÜP ERTAL
|170
|%0.17
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %62.23
|FEDAİ KARAKOL
|1087
|%0.68
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %84.72
|NAZMİ KEMALOĞLU
|148
|%0.12
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.63
|ŞAKİR AYGÖL
|80
|%0.07
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %74.30
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %77.05
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %63.86
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %63.85
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %86.12
|ADEM KARSLI
|3895
|%1.08
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %57.53
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %51.16
|ZÜBEYİR SELMAN IŞIK
|106
|%0.10
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %50.52
|RAMİZ AKSU
|83
|%0.15
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.17
|0
|%0
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %74.93
|MEHMET ÇON
|19471
|%14.64
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %70.38
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %58.73
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.00
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %82.85
|SEBAHİTTİNCAN ŞENEL
|271
|%0.24
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