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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:35
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.38
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%87.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.32
Karabük Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.83
0 %0 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.43
0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
YORTAN
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı