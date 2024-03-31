|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|RAFET DEMİRTAŞ
|571
|%9.21
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %58.00
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|HİDAYET ÖZMEN
|800
|%49.91
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %27.12
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %58.81
|0
|%0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.21
|0
|%0
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