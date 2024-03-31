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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.83
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
RAFET DEMİRTAŞ 571 %9.21 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %58.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.15
HİDAYET ÖZMEN 800 %49.91 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %90.00
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %27.12
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %58.81
0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.21
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı