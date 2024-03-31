|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %53.85
|ABDULGANİ TAZEOĞLU
|236
|%1.44
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %61.19
|MEHMET YAŞAR OKAY
|203
|%0.26
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %61.67
|EDİP TAZE
|70
|%0.19
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
|EMİNE ÇİĞDEM KURT
|309
|%2.81
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.01
|0
|%0
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %58.36
|FADIL KESKİN
|115
|%0.30
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
|0
|%0
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %41.04
|MEHMET KARATAŞ
|2888
|%26.01
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %70.72
|MUZAFFER SEZGİN
|144
|%0.17
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %71.84
|0
|%0
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %47.22
|İBRAHİM PAÇ
|1380
|%39.44
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
|ÜMMET KAYA
|172
|%1.02
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.16
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %59.35
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
|0
|%0
|Detay