60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.92
Hatay Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %53.85
ABDULGANİ TAZEOĞLU 236 %1.44 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %61.19
MEHMET YAŞAR OKAY 203 %0.26 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %61.67
EDİP TAZE 70 %0.19 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %56.79
EMİNE ÇİĞDEM KURT 309 %2.81 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %59.01
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %58.36
FADIL KESKİN 115 %0.30 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %87.88
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %41.04
MEHMET KARATAŞ 2888 %26.01 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %70.72
MUZAFFER SEZGİN 144 %0.17 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %71.84
0 %0 Detay
KUMLU Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %47.22
İBRAHİM PAÇ 1380 %39.44 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
ÜMMET KAYA 172 %1.02 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %61.16
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %59.35
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %45.71
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı