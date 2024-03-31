|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
|Detay
|
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %60.66
|0
|%0
|Detay
|
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MUSTAFA YILMAZ
|182
|%26.15
|Detay
|
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %16.43
|SELÇUK SAVRAN
|43
|%0.51
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %60.57
|0
|%0
|Detay
|
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %18.52
|MEHMET DAŞÖZ
|433
|%38.52
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %21.43
|AHMET KAAN COŞKUN
|46
|%6.08
|Detay
|
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
|Detay
|
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
|Detay