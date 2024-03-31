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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.30
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.00
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %60.66
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MUSTAFA YILMAZ 182 %26.15 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %16.43
SELÇUK SAVRAN 43 %0.51 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %60.57
0 %0 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TOPRAKKALE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.52
MEHMET DAŞÖZ 433 %38.52 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %21.43
AHMET KAAN COŞKUN 46 %6.08 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı