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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.36
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %12.82
0 %0 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.50
HACI İSMAİL ŞAHİN 63 %0.51 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YETKİN KAYA 35 %0.79 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
AHMET NAS 10 %6.99 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı