|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %23.55
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %14.97
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|46
|%0.79
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|SELAHATTİN UMUT LAĞAP
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %23.86
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
|MEHMET ALİ YILDIZ
|3
|%0.02
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %44.14
|AHMET KIRATLI
|103
|%0.21
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MUT
Açılan Sandık Oranı %14.65
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %50.76
|BAYRAM YANIÇ
|56
|%0.13
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %20.27
|ALİ ATAY
|85
|%0.23
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %22.87
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|92
|%0.24
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %23.01
|FÜSUN BEKER
|44
|%0.15
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