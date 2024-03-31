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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.30
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %23.55
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %14.97
MUSTAFA KEMAL ASLAN 46 %0.79 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
SELAHATTİN UMUT LAĞAP 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %23.86
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %70.83
MEHMET ALİ YILDIZ 3 %0.02 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %44.14
AHMET KIRATLI 103 %0.21 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %14.65
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %50.76
BAYRAM YANIÇ 56 %0.13 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %20.27
ALİ ATAY 85 %0.23 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %22.87
SABİT TURGAY KARADİKEN 92 %0.24 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %23.01
FÜSUN BEKER 44 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı