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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.87
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL METİN 497 %1.10 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN CEYLAN 576 %0.33 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOPARICI 522 %2.81 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF DOĞAROĞLU 12 %0.43 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET UYLAŞ 1038 %0.33 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DUMAN 221 %0.24 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA GEROĞLU 57 %0.12 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TANRIKULU 619 %0.23 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER APUTKAN 9300 %11.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı