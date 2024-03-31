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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.27
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %70.30
ÜNAL KILINÇ 218 %2.77 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
İSPİR Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.62
OSMAN ÇAKIR 3349 %41.81 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %81.36
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
TEMEL DAŞ 1763 %26.52 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
NAZİM KOŞAR 833 %6.08 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
SIDDIK DEMİRCAN 1492 %39.37 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %86.51
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA ÖZTÜRK 1091 %43.82 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %62.92
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
HASAN ALİ KAYABAŞI 1996 %27.25 Detay
UZUNDERE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET HALİS ÖZSOY 2115 %43.86 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı