|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %70.30
|ÜNAL KILINÇ
|218
|%2.77
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %88.57
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %84.48
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %96.55
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %92.62
|OSMAN ÇAKIR
|3349
|%41.81
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %81.36
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
|TEMEL DAŞ
|1763
|%26.52
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %86.40
|NAZİM KOŞAR
|833
|%6.08
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %89.36
|SIDDIK DEMİRCAN
|1492
|%39.37
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %86.51
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %90.53
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA ÖZTÜRK
|1091
|%43.82
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %62.92
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %55.68
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %79.75
|HASAN ALİ KAYABAŞI
|1996
|%27.25
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET HALİS ÖZSOY
|2115
|%43.86
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %88.89
|0
|%0
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