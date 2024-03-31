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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %76.73
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.30
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %39.18
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %66.03
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %72.52
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %59.23
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %71.85
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %91.01
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %82.52
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %72.54
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %60.65
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %87.99
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %74.42
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %61.08
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %90.66
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %56.08
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %71.71
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %64.79
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %67.37
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %78.10
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %61.93
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %65.79
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı