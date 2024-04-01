|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSAMET ÖZDEN
|26
|%0.37
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CENGİZ
|152
|%0.56
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KESKİN
|294
|%0.59
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ TAŞDEMİR
|6
|%0.17
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