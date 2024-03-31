|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %38.46
|ÇİĞDEM KABİL
|0
|%0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %52.50
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %58.82
|ALAETTİN KÜÇÜK
|40
|%0.19
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %33.78
|ZUHAL ARSLAN
|6
|%0.09
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %37.50
|CAHİT EREL
|0
|%0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %81.58
|MELİSA TEPELİ
|5
|%0.06
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %90.00
|MUHAMMED ALİ DAĞ
|24
|%0.13
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %73.68
|0
|%0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %21.05
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %46.30
|MEVLÜT İŞBİLİR
|47
|%0.13
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN DEMİR
|1
|%0.02
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ALTIN
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|YILDIRAY DİLMAÇ
|3
|%1.23
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %40.96
|FATİH SERKAN ÇOLAKGİL
|11
|%0.13
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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