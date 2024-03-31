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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.30
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %38.46
ÇİĞDEM KABİL 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %52.50
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %58.82
ALAETTİN KÜÇÜK 40 %0.19 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %33.78
ZUHAL ARSLAN 6 %0.09 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %37.50
CAHİT EREL 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %81.58
MELİSA TEPELİ 5 %0.06 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %90.00
MUHAMMED ALİ DAĞ 24 %0.13 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %73.68
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %21.05
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %46.30
MEVLÜT İŞBİLİR 47 %0.13 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DEMİR 1 %0.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ALTIN 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
YILDIRAY DİLMAÇ 3 %1.23 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %40.96
FATİH SERKAN ÇOLAKGİL 11 %0.13 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı