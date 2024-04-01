|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ESİM
|340
|%1.41
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK EREN
|1504
|%13.75
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABBAS ŞAHİN
|2840
|%14.97
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KOÇOĞLU
|1997
|%0.36
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT UYAR
|745
|%1.36
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SADIK YILMAZ
|2574
|%0.72
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL EKİCİ
|329
|%14.91
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KOÇAK
|22610
|%25.40
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR TOPRAK
|40
|%0.44
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ER
|3367
|%0.66
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN GÜRKAN
|2296
|%0.76
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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