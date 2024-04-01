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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.32
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ESİM 340 %1.41 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK EREN 1504 %13.75 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABBAS ŞAHİN 2840 %14.97 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KOÇOĞLU 1997 %0.36 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT UYAR 745 %1.36 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SADIK YILMAZ 2574 %0.72 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL EKİCİ 329 %14.91 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KOÇAK 22610 %25.40 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR TOPRAK 40 %0.44 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ER 3367 %0.66 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN GÜRKAN 2296 %0.76 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı