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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.30
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 15
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.83
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
EYÜP CAMCI 16 %1.58 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %94.96
MUSTAFA SEMA KARATAŞ 223 %0.84 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %18.18
TURGAY YENİCE 14 %5.47 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %35.29
0 %0 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %65.91
AHMET USTA 37 %0.64 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.36
ABDULLAH KISACIK 45 %0.08 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %75.56
0 %0 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %44.44
HAYDAR KARAKILIÇ 129 %16.15 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı