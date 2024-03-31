|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %53.33
|EYÜP CAMCI
|16
|%1.58
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %94.96
|MUSTAFA SEMA KARATAŞ
|223
|%0.84
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %18.18
|TURGAY YENİCE
|14
|%5.47
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %35.29
|0
|%0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %65.91
|AHMET USTA
|37
|%0.64
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
|Detay
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.36
|ABDULLAH KISACIK
|45
|%0.08
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
|Detay
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %75.56
|0
|%0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %44.44
|HAYDAR KARAKILIÇ
|129
|%16.15
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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