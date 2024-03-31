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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 16
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.16
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %27.66
0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %64.71
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN GÖKÇEK 94 %6.39 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %95.65
ALİ SÜLÜK 997 %8.22 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.43
0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %72.73
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %72.00
0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %33.77
0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %61.54
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %44.44
ARİF AKSOY 75 %18.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı