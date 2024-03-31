|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %67.33
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %81.14
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %82.76
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %90.52
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.19
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %87.70
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %59.32
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %93.07
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.58
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %91.38
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %79.20
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %78.72
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %78.84
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %69.47
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %56.18
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %47.73
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %73.42
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %83.20
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