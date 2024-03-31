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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%65.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %67.33
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %81.14
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %82.76
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %90.52
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %92.19
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %87.70
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %59.32
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %93.07
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.58
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %91.38
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %79.20
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %78.72
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %78.84
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %69.47
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %56.18
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %47.73
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %73.42
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %83.20
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı