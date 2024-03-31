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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %82.16
ŞÜKRÜ CEBECİ 9 %0.02 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %86.78
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %82.95
İBRAHİM MERT CEBECİ 7 %0.01 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %51.91
EMİR ALKIN TUNCAY 26 %0.02 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %74.14
NALAN EMİR 11 %0.01 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %79.39
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %68.15
ERGÜN BOYACIOĞLU 15 %0.02 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %79.26
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %96.63
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %89.00
SEFA PİŞKİN 12 %0.02 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %88.76
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %79.47
ZEKİ KOÇAK 34 %0.02 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.46
İSMAİL YASSIKAYA 13 %0.01 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %92.93
ÜLKÜ ÇOBAN 17 %0.03 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %80.23
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %88.10
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %70.26
ALPER ÇAĞRI CEBECİ 6 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
İBRAHİM OKTAY 10 %0.02 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
YUNUS EMRE ÖZGÜN 41 %0.04 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %66.22
ALİ DEĞER 15 %0.06 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %78.15
KAMİL PINAR 28 %0.05 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.83
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %72.63
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %84.71
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %72.63
DUDU ŞAHİN 13 %0.01 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %76.84
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı