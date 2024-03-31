|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|MEHMET DİNER
|10
|%0.16
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %86.21
|NECDET ZORLUTUNA
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
|RAMAZAN SAĞIR
|26
|%0.50
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHRİ ALTIN
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT CANBAZ
|2
|%0.05
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %96.67
|UĞUR ÖZDEMİR
|2
|%0.04
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %67.93
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|60
|%0.04
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|MEHMET ATEŞ
|5
|%0.06
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %61.80
|MUSTAFA HAS
|31
|%0.02
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