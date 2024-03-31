|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHSİN ZAİM
|5
|%0.09
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %90.00
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BASRİ ÇÜGEN
|3
|%0.06
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER LÜTFİ URAL
|5
|%0.14
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %77.01
|KADİR ÇALIŞKAN
|20
|%0.06
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
|YILMAZ KARAŞAHİN
|1
|%0.07
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BAYRAM
|11
|%0.19
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ERDEM
|0
|%0
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