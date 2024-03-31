|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %71.52
|SİNAN UYSAL
|17
|%0.07
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|HALİL HIZLI
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BERCİ
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
|YADİGAR VARLIKLI
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|AYKUT KARAÇAY
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
|YAŞAR DİDİN
|13
|%0.16
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %77.94
|SEVGÜL TEKİN
|14
|%0.14
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %73.68
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|SERHAT TOĞAN
|1
|%0.02
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %51.70
|MAHMUT YURT
|10
|%0.06
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|HÜSEYİN KAZALCI
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %55.13
|ŞENNUR ŞİMŞEK
|2
|%0.02
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KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
|YAŞAR ORHAN
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %55.22
|NECATİ VARLIKLI
|69
|%0.06
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %55.00
|RECEP OĞUZALP
|80
|%0.07
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
|MEHMET AYDEMİR
|3
|%0.04
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSTAFA ÇAKIROĞLU
|15
|%0.20
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
|SAFİYE ÇATAL
|8
|%0.06
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