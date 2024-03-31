60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %71.52
SİNAN UYSAL 17 %0.07 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
HALİL HIZLI 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BERCİ 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %73.91
YADİGAR VARLIKLI 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
AYKUT KARAÇAY 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
YAŞAR DİDİN 13 %0.16 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %77.94
SEVGÜL TEKİN 14 %0.14 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %73.68
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
SERHAT TOĞAN 1 %0.02 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %51.70
MAHMUT YURT 10 %0.06 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
HÜSEYİN KAZALCI 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %55.13
ŞENNUR ŞİMŞEK 2 %0.02 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
YAŞAR ORHAN 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %55.22
NECATİ VARLIKLI 69 %0.06 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %55.00
RECEP OĞUZALP 80 %0.07 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
MEHMET AYDEMİR 3 %0.04 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
MUSTAFA ÇAKIROĞLU 15 %0.20 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
SAFİYE ÇATAL 8 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı