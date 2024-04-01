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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHTİYAR EREGİZ 13 %0.05 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KILIÇ 122 %0.06 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAİ SOYSAL 19 %0.17 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARABAY 12 %0.06 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇELEBİ SEVİM 5 %0.02 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ SIRDAŞ 5 %0.05 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ÖZDEMİR 224 %0.04 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN DOĞAN 39 %0.07 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ÇETİN 12 %0.04 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÜLŞEN 1146 %0.32 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER İNCEKARA 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZDEMİR 79 %0.09 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYH BİLAL DURMUŞ 1 %0.02 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL CAVLAK 10 %0.05 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZMİ TAT 19 %0.05 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR EREGİZ 19 %0.21 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİR 263 %0.05 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN NEVRUZOĞLU 4 %0.02 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI ERASLAN 208 %0.06 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER KODAL 8 %0.04 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA KIZILTEPE 81 %0.12 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİBALİ ERDEM 83 %0.09 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TOKYAY 11 %0.06 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ATEŞ 201 %0.07 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DURAN 241 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı