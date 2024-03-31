|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %92.31
|KÜRŞAT ÖZDEMİR
|4
|%0.07
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %85.00
|TÜLAY YILMAZ
|12
|%0.13
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %91.91
|BEYZA NAZİRE KESİKBAŞ
|4
|%0.01
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFİYE ÖZYURT
|1
|%0.04
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %91.89
|NAZAN YERLİKAYA
|3
|%0.02
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
|TURGUT DOĞAN
|4
|%0.11
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
|SELAHADDİN KARAKAYA
|1
|%0.01
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
|NECMİ YALIN
|3
|%0.02
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE KOÇAK
|3
|%0.07
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %60.53
|MÜRÜVVET SOFU
|2
|%0.03
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.06
|İBRAHİM HALİL SİPAHİ
|7
|%0.01
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYKUT ÇİÇEKLİ
|1
|%0.02
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %48.19
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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