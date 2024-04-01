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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
YUSUF CESUR 1 %0.02 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERAL ATLIAKIN 8 %0.15 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.85
İSHAK ÇELEBİ 6 %0.03 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %97.83
NURCAN YILDIRIM 6 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.48
MÜRŞİT ATLIAKIN 25 %0.04 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ARSLANOĞLU 2 %0.11 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı