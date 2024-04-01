|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|YUSUF CESUR
|1
|%0.02
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERAL ATLIAKIN
|8
|%0.15
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.85
|İSHAK ÇELEBİ
|6
|%0.03
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %97.83
|NURCAN YILDIRIM
|6
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.48
|MÜRŞİT ATLIAKIN
|25
|%0.04
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ARSLANOĞLU
|2
|%0.11
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|0
|%0
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