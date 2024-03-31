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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EMRULLAH İNCEARIK 23 %0.12 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %93.83
MEHMET MUSTAFA YAKAR 20 %0.06 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
SABAHADDİN KARAKUŞ 10 %0.17 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %86.67
İBRAHİM HALİL EMRULLAH 17 %0.03 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
ASIM BARIK 1 %0.01 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
MEHMET EKİNCİ 20 %0.10 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %76.85
MEHMET AKAN 229 %0.08 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %95.08
METİN DERTLİ 115 %0.04 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %95.24
ŞIH TAHİR TAŞDELEN 1 %0.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı