|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|23
|%0.12
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %93.83
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|20
|%0.06
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|SABAHADDİN KARAKUŞ
|10
|%0.17
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %86.67
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|17
|%0.03
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|ASIM BARIK
|1
|%0.01
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
|MEHMET EKİNCİ
|20
|%0.10
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %76.85
|MEHMET AKAN
|229
|%0.08
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %95.08
|METİN DERTLİ
|115
|%0.04
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|ŞIH TAHİR TAŞDELEN
|1
|%0.01
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