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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN İNCETAŞ 5 %0.04 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS DEMİRDÜZEN 35 %0.04 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MENDERES YAKUP ŞEN 277 %0.13 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ÖRÜN 19 %0.16 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN SAĞLAM 34 %0.20 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA ÖZDEMİR 19 %0.12 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖRÜN 35 %0.23 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIZ 169 %0.22 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDAT YILDIZ 30 %0.23 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞEN 20 %0.23 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI ÖĞÜT 312 %0.28 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖRÜN 165 %0.04 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇETİNKAYA 5 %0.05 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖRÜN 27 %0.22 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL IŞIK 122 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı