|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET FARUK GÜNAY
|14
|%0.19
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TEYFİK AKSOY
|104
|%0.15
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KISA
|57
|%0.11
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET PARAKAT
|3
|%0.07
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİS BURHAN ÇİL
|200
|%0.13
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ DİNÇOĞLU
|12
|%0.04
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED KOP
|25
|%0.05
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT YİĞİT
|4
|%0.05
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KOP
|28
|%0.06
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ COŞKUNSEVER
|43
|%0.06
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TAŞDEMİR
|363
|%0.56
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ YILDIRIM
|268
|%0.09
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL DEMİR
|15
|%0.11
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLAL ÖNDER BAĞSAR
|93
|%0.19
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALUK BİLGİN
|399
|%0.08
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN EK
|89
|%0.26
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜSTÜN
|271
|%0.08
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