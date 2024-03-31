|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %17.95
|ALİ RIZA ALTINSOY
|0
|%0
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.25
|FEVZİ ÜLKER
|8
|%0.05
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %92.86
|ŞENOL ZENGİN
|4
|%0.17
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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