|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %57.61
|ALİ NEŞET YAZAR
|62
|%0.07
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %52.41
|ÖMER FARUK DEDE
|44
|%0.20
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
|ÖMER TEKİN
|2
|%0.03
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|SADIK EMEN
|4
|%0.03
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|TESLİME BAL
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %58.98
|SALİH AKARÇAY
|68
|%0.13
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|HATİCE AYKUN
|10
|%0.06
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %86.40
|HASAN DEMİRCAN
|52
|%0.05
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MUT
Açılan Sandık Oranı %50.51
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|82
|%0.42
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %77.34
|DURMUŞ KALE
|202
|%0.33
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %53.40
|FİKRET ADIGÜZEL
|208
|%0.21
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %58.18
|SERAP UYSAL
|121
|%0.13
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.85
|GÜLŞEN AYKUN
|46
|%0.06
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