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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %57.61
ALİ NEŞET YAZAR 62 %0.07 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %52.41
ÖMER FARUK DEDE 44 %0.20 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
ÖMER TEKİN 2 %0.03 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
SADIK EMEN 4 %0.03 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
TESLİME BAL 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %58.98
SALİH AKARÇAY 68 %0.13 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
HATİCE AYKUN 10 %0.06 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %86.40
HASAN DEMİRCAN 52 %0.05 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %50.51
İBRAHİM AYHAN KOÇAK 82 %0.42 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %77.34
DURMUŞ KALE 202 %0.33 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %53.40
FİKRET ADIGÜZEL 208 %0.21 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %58.18
SERAP UYSAL 121 %0.13 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.85
GÜLŞEN AYKUN 46 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı