|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|11
|%0.05
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %69.17
|MEHMET SAPMAZ
|60
|%0.07
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %70.00
|HANİFİ KARAHASAN
|65
|%0.16
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|39
|%0.29
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %66.15
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %75.09
|RECEP GÜÇLÜBİLEK
|14
|%0.03
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %92.93
|FADİMA IŞIK
|23
|%0.10
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
|AHMET DAŞGIN
|5
|%0.04
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %81.27
|ALİ İÇİN
|21
|%0.02
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %78.78
|ETEM GAVUN
|9
|%0.02
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|5
|%0.11
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
|NEVZAT METİN
|20
|%0.10
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %72.77
|ZEKİ KABCI
|9
|%0.03
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %74.82
|HAMDİ UYGUN
|187
|%0.39
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %59.05
|İSMAİL ÖRÜN
|10
|%0.07
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