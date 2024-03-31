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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %67.13
ZÜBEYDE ÖRÜN 11 %0.05 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %69.17
MEHMET SAPMAZ 60 %0.07 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %70.00
HANİFİ KARAHASAN 65 %0.16 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %70.37
MUSTAFA KUNDAKÇI 39 %0.29 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %66.15
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %75.09
RECEP GÜÇLÜBİLEK 14 %0.03 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %92.93
FADİMA IŞIK 23 %0.10 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.78
AHMET DAŞGIN 5 %0.04 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %81.27
ALİ İÇİN 21 %0.02 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %78.78
ETEM GAVUN 9 %0.02 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %58.33
İSRAFİL ŞİMŞEK 5 %0.11 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %83.51
NEVZAT METİN 20 %0.10 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %72.77
ZEKİ KABCI 9 %0.03 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %74.82
HAMDİ UYGUN 187 %0.39 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %59.05
İSMAİL ÖRÜN 10 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı