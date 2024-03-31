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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
SAİT SEZER 3 %0.05 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.24
AHMET BAHADIR KOÇAK 12 %0.01 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %46.14
BÜLENT YILMAZ 20 %0.02 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.00
ALİ FUAT UYANIK 17 %0.01 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.31
NEBİHA DOĞAN 78 %0.03 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %89.45
ŞEREF GÜL 37 %0.01 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.47
MAHMUT YAY 2 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
ŞEMSETTİN VURAL 114 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
TURHAN KUBİLAY 72 %0.05 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %62.41
NESİBE YILMAZ 70 %0.11 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %81.74
FATMA ŞİRİN 21 %0.02 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %88.76
BURHAN TAŞOĞLU 18 %0.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %79.32
SALİM YILMAZ 25 %0.03 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.44
SERTAÇ BEYAZOĞLU 17 %0.01 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
ERHAN SOFU 2 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.29
BAHRİ GÖDEK 26 %0.02 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %79.82
RECEP DİŞÇİ 67 %0.04 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.09
ZAKİR ERDİNÇ 30 %0.01 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %63.53
HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU 33 %0.02 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %65.11
NAZIM BAKAÇ 39 %0.03 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %72.14
FATİH YERLİKAYA 45 %0.02 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %90.23
HAYRETTİN ÇAMUR 13 %0.01 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.03
ALİ KEMAL ÇAMUR 18 %0.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.10
CUMHUR KURT 41 %0.02 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %82.93
SEDAT BEYAZOĞLU 45 %0.02 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.00
SÜLEYMAN EROL 66 %0.02 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.08
ABDULLATİF METİN 69 %0.03 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %92.27
ALEMDAR KURTOĞLU 4 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.20
MUSTAFA KARATAŞ 57 %0.03 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %58.53
AZİZ ÇEVİK 33 %0.03 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
ENES YAY 6 %0.02 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %56.76
BAHATTİN YERLİKAYA 16 %0.03 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %57.05
FATMA KARAOĞLU 12 %0.01 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.43
AYNUR KARATAŞ 13 %0.01 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %77.88
EMRE KARAKUŞ 67 %0.03 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.00
ÖMER FARUK KABARIK 21 %0.02 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %65.39
NACİ CEBECİOĞLU 51 %0.02 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.08
AHMET ÇAYLIOĞLU 11 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %88.69
RECEP AVCI 51 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı