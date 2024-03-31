|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|SAİT SEZER
|3
|%0.05
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.24
|AHMET BAHADIR KOÇAK
|12
|%0.01
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %46.14
|BÜLENT YILMAZ
|20
|%0.02
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %87.00
|ALİ FUAT UYANIK
|17
|%0.01
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %80.31
|NEBİHA DOĞAN
|78
|%0.03
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %89.45
|ŞEREF GÜL
|37
|%0.01
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %35.47
|MAHMUT YAY
|2
|%0
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %85.59
|ŞEMSETTİN VURAL
|114
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.99
|TURHAN KUBİLAY
|72
|%0.05
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %62.41
|NESİBE YILMAZ
|70
|%0.11
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %81.74
|FATMA ŞİRİN
|21
|%0.02
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %88.76
|BURHAN TAŞOĞLU
|18
|%0.01
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %79.32
|SALİM YILMAZ
|25
|%0.03
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.44
|SERTAÇ BEYAZOĞLU
|17
|%0.01
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
|ERHAN SOFU
|2
|%0
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %73.29
|BAHRİ GÖDEK
|26
|%0.02
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %79.82
|RECEP DİŞÇİ
|67
|%0.04
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %67.09
|ZAKİR ERDİNÇ
|30
|%0.01
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %63.53
|HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU
|33
|%0.02
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %65.11
|NAZIM BAKAÇ
|39
|%0.03
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %72.14
|FATİH YERLİKAYA
|45
|%0.02
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %90.23
|HAYRETTİN ÇAMUR
|13
|%0.01
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.03
|ALİ KEMAL ÇAMUR
|18
|%0.01
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %82.10
|CUMHUR KURT
|41
|%0.02
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %82.93
|SEDAT BEYAZOĞLU
|45
|%0.02
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %73.00
|SÜLEYMAN EROL
|66
|%0.02
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %73.08
|ABDULLATİF METİN
|69
|%0.03
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %92.27
|ALEMDAR KURTOĞLU
|4
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.20
|MUSTAFA KARATAŞ
|57
|%0.03
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %58.53
|AZİZ ÇEVİK
|33
|%0.03
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %95.42
|ENES YAY
|6
|%0.02
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %56.76
|BAHATTİN YERLİKAYA
|16
|%0.03
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %57.05
|FATMA KARAOĞLU
|12
|%0.01
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %83.43
|AYNUR KARATAŞ
|13
|%0.01
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %77.88
|EMRE KARAKUŞ
|67
|%0.03
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %83.00
|ÖMER FARUK KABARIK
|21
|%0.02
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %65.39
|NACİ CEBECİOĞLU
|51
|%0.02
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %75.08
|AHMET ÇAYLIOĞLU
|11
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %88.69
|RECEP AVCI
|51
|%0.04
|Detay