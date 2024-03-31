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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %49.09
MÜRSEL ÇİFTÇİ 92 %0.13 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
AHMET CENGİZ KARA 8 %0.04 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
ÖZKAN BAŞKAYA 3 %0.04 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
ÇİĞDEM BİÇER 3 %0.02 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
MUSTAFA ERKAN KAYGU 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
TANER ZEHİR 26 %0.05 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
MUSTAFA KEMAL TEKİN 2 %0.01 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %79.50
FİKRET İMAMOĞLU 58 %0.07 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %43.94
SEYİT AHMET AĞAÇKESEN 8 %0.05 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %73.72
FATMA ALTUNOK 40 %0.07 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %46.85
TOLGA ÇAKIR 65 %0.07 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %50.65
MEHMET KARACAOĞLU 54 %0.07 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.73
MURAT EMRE DOLGUN 62 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı