|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %49.09
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|92
|%0.13
|Detay
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
|AHMET CENGİZ KARA
|8
|%0.04
|Detay
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %90.62
|ÖZKAN BAŞKAYA
|3
|%0.04
|Detay
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|ÇİĞDEM BİÇER
|3
|%0.02
|Detay
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|0
|%0
|Detay
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %52.55
|TANER ZEHİR
|26
|%0.05
|Detay
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|2
|%0.01
|Detay
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %79.50
|FİKRET İMAMOĞLU
|58
|%0.07
|Detay
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %43.94
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|8
|%0.05
|Detay
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %73.72
|FATMA ALTUNOK
|40
|%0.07
|Detay
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %46.85
|TOLGA ÇAKIR
|65
|%0.07
|Detay
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %50.65
|MEHMET KARACAOĞLU
|54
|%0.07
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.73
|MURAT EMRE DOLGUN
|62
|%0.09
|Detay