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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
HATİCE SÜNER 26 %0.05 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
KÜBRA KARADEMİR 19 %0.05 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
CEM KARAPO 4 %0.02 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %77.89
DİZEM DURMAZ 33 %0.03 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.91
BERK OYAR 10 %0.02 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
HÜSEYİN KİREÇ 3 %0.06 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %43.49
SERAP İLTER 100 %0.08 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %68.36
TAHSİN İLİK 135 %0.07 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %73.28
METİN YILMAZ DOĞUIŞIK 5 %0.02 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %61.26
AYTEKİN KARAGÜZEL 30 %0.04 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
BARKIN KESİCİ 23 %0.10 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
DUYGU ÖLÇAR ATICI 7 %0.04 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %83.82
ZELİHA MELTEM YİĞİT 10 %0.02 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
MUHAMMET MERT AKIN 19 %0.11 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
SEDAT ATAK 92 %0.05 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE 12 %0.14 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %63.44
YASEMİN TOPÇU 19 %0.01 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.11
AZMİ YAMAÇ 77 %0.12 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
AYHAN VURANEL 9 %0.06 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
MEHMET ÖKÇECİ 5 %0.02 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %64.38
FATMA PINAR ATAK 84 %0.08 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
BERNA AYKAÇ 5 %0.01 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.57
TÜLİN ÖZ 91 %0.08 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %57.43
ŞAHİN ARSLANOĞLU 12 %0.06 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %73.67
SEVDA İNANLI 227 %0.39 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.90
SEDA ÇAKIR 5 %0.02 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ 16 %0.10 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %80.17
UĞUR KAYA 21 %0.05 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %67.70
HÜSEYİN ENES GÜNGÖR 23 %0.03 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %70.53
OYA KAHRAMAN 23 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı