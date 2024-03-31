|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|HATİCE SÜNER
|26
|%0.05
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|KÜBRA KARADEMİR
|19
|%0.05
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
|CEM KARAPO
|4
|%0.02
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %77.89
|DİZEM DURMAZ
|33
|%0.03
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %71.91
|BERK OYAR
|10
|%0.02
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HÜSEYİN KİREÇ
|3
|%0.06
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %43.49
|SERAP İLTER
|100
|%0.08
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %68.36
|TAHSİN İLİK
|135
|%0.07
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %73.28
|METİN YILMAZ DOĞUIŞIK
|5
|%0.02
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %61.26
|AYTEKİN KARAGÜZEL
|30
|%0.04
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
|BARKIN KESİCİ
|23
|%0.10
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
|DUYGU ÖLÇAR ATICI
|7
|%0.04
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %83.82
|ZELİHA MELTEM YİĞİT
|10
|%0.02
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %77.53
|MUHAMMET MERT AKIN
|19
|%0.11
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|SEDAT ATAK
|92
|%0.05
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE
|12
|%0.14
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %63.44
|YASEMİN TOPÇU
|19
|%0.01
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.11
|AZMİ YAMAÇ
|77
|%0.12
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
|AYHAN VURANEL
|9
|%0.06
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|MEHMET ÖKÇECİ
|5
|%0.02
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %64.38
|FATMA PINAR ATAK
|84
|%0.08
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %96.93
|BERNA AYKAÇ
|5
|%0.01
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.57
|TÜLİN ÖZ
|91
|%0.08
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %57.43
|ŞAHİN ARSLANOĞLU
|12
|%0.06
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %73.67
|SEVDA İNANLI
|227
|%0.39
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.90
|SEDA ÇAKIR
|5
|%0.02
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
|ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ
|16
|%0.10
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %80.17
|UĞUR KAYA
|21
|%0.05
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %67.70
|HÜSEYİN ENES GÜNGÖR
|23
|%0.03
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %70.53
|OYA KAHRAMAN
|23
|%0.07
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