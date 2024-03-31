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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %90.12
NİYAZİ İNCEARIK 25 %0.08 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
MUHAMMED DAĞCI 5 %0.08 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.35
HÜSEYİN TOPALOĞLU 46 %0.07 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
MUSTAFA BARNA 11 %0.07 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %93.70
YAKUP ÖZTÜRKMEN 30 %0.16 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %67.99
KENAN ERDEM 190 %0.07 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %93.30
CENGİZ BARNA 110 %0.03 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
RAMAZAN KILIÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı