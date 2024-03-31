|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %90.12
|NİYAZİ İNCEARIK
|25
|%0.08
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|MUHAMMED DAĞCI
|5
|%0.08
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.35
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|46
|%0.07
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|MUSTAFA BARNA
|11
|%0.07
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %93.70
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|30
|%0.16
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %67.99
|KENAN ERDEM
|190
|%0.07
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %93.30
|CENGİZ BARNA
|110
|%0.03
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|RAMAZAN KILIÇ
|0
|%0
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