|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ GÜNDÜZ
|8
|%0.03
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEN DEMİRBAŞ
|133
|%0.06
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN BURAK SEVİNÇ
|87
|%0.80
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR KURTULUŞ YETKİN
|16
|%0.05
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ ÇAĞLAR
|329
|%0.06
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞUAYİP ÇINAR
|34
|%0.06
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSEN BİRSU ŞUMNU
|16
|%0.06
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN PARLAK
|164
|%0.05
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN KAYGUSUZ
|1
|%0.05
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN BİRBAŞ
|46
|%0.05
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARKAN DENİZKAYA
|6
|%0.09
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN OKAN ERDEN
|7
|%0.04
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ECEVİT AKBABA
|97
|%0.27
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ŞENER KALEMLER
|292
|%0.06
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL UTKU ÖZTERZİ
|236
|%0.06
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN TEKERTARLA
|106
|%0.15
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAN ATAK
|35
|%0.04
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DAYI
|235
|%0.08
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER AYDIN
|283
|%0.07
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