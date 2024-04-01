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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:50
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.18
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %93.44
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
MEHMET KURT 28 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %93.29
ARİF YİĞİT 88 %0.09 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %61.54
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı