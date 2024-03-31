|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI
|2
|%0.04
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %57.01
|CELAL HACIBAYRAMOĞLU
|18
|%0.02
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.69
|ERDEM DERELİ
|43
|%0.05
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.10
|NİHAL YÜZÜAK
|53
|%0.03
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %77.14
|YELİZ CEYLAN
|181
|%0.06
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %85.20
|SEMA MEN
|109
|%0.04
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %31.06
|SERCAN YILDIRIM
|9
|%0.02
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.86
|MUSA BATUHAN CEYLAN
|106
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.29
|ADEM KOCABAŞ
|57
|%0.04
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %56.89
|EROL ÖZBERK
|37
|%0.07
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %76.95
|YAKUP ÇARBUĞA
|50
|%0.04
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.64
|BEHCET ÖZDEMİR
|56
|%0.03
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %76.31
|ÜMİT BAHÇACI
|90
|%0.10
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.54
|ŞEYHMUS ÇELİK
|45
|%0.03
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %92.89
|HAKAN AKAGÜNDÜZ
|15
|%0.03
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.00
|ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ
|66
|%0.06
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %74.09
|MEHMET ORDU
|135
|%0.08
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %62.17
|İPEK SÜT
|100
|%0.04
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %56.52
|İBRAHİM BAYRAKTAR
|77
|%0.06
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %56.89
|BEKİR YEKTA ŞENOL
|68
|%0.06
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %65.92
|ÖZAL KARATAŞ
|87
|%0.05
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %86.86
|SAMET SARIASLAN
|43
|%0.03
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.80
|BARIŞ KAZANCI
|40
|%0.03
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %77.00
|AŞKIN DEDE
|96
|%0.05
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %79.29
|MEHMET ALBAYRAK
|107
|%0.05
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %66.99
|MELTEM FATMA MERCAN
|114
|%0.04
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|EREN KAYAALP
|114
|%0.06
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.88
|FARUK CAN YILDIZ
|13
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.02
|İHSAN TOPCU
|88
|%0.06
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %53.88
|ALAEDDİN PINARBAŞI
|72
|%0.07
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|AYTEN EREZ
|10
|%0.03
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %52.81
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.01
|MAHMUT KAYMAK
|88
|%0.12
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %77.30
|YAHYA AYDIN ÇOMAK
|22
|%0.02
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %72.39
|HÜSEYİN YAYLICIOĞLU
|149
|%0.07
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %78.88
|GÜNGÖR ÇELİK
|54
|%0.04
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %60.54
|İBRAHİM DENİZ
|81
|%0.03
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %71.79
|ERDAL TÜFEKÇİ
|45
|%0.02
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %84.85
|EKREM KOÇAR
|95
|%0.08
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