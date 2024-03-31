60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI 2 %0.04 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %57.01
CELAL HACIBAYRAMOĞLU 18 %0.02 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.69
ERDEM DERELİ 43 %0.05 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.10
NİHAL YÜZÜAK 53 %0.03 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %77.14
YELİZ CEYLAN 181 %0.06 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %85.20
SEMA MEN 109 %0.04 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %31.06
SERCAN YILDIRIM 9 %0.02 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %80.86
MUSA BATUHAN CEYLAN 106 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %90.29
ADEM KOCABAŞ 57 %0.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %56.89
EROL ÖZBERK 37 %0.07 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %76.95
YAKUP ÇARBUĞA 50 %0.04 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.64
BEHCET ÖZDEMİR 56 %0.03 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %76.31
ÜMİT BAHÇACI 90 %0.10 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.54
ŞEYHMUS ÇELİK 45 %0.03 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %92.89
HAKAN AKAGÜNDÜZ 15 %0.03 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.00
ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ 66 %0.06 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %74.09
MEHMET ORDU 135 %0.08 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %62.17
İPEK SÜT 100 %0.04 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %56.52
İBRAHİM BAYRAKTAR 77 %0.06 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %56.89
BEKİR YEKTA ŞENOL 68 %0.06 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %65.92
ÖZAL KARATAŞ 87 %0.05 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %86.86
SAMET SARIASLAN 43 %0.03 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.80
BARIŞ KAZANCI 40 %0.03 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %77.00
AŞKIN DEDE 96 %0.05 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %79.29
MEHMET ALBAYRAK 107 %0.05 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %66.99
MELTEM FATMA MERCAN 114 %0.04 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
EREN KAYAALP 114 %0.06 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.88
FARUK CAN YILDIZ 13 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %59.02
İHSAN TOPCU 88 %0.06 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %53.88
ALAEDDİN PINARBAŞI 72 %0.07 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
AYTEN EREZ 10 %0.03 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %52.81
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.01
MAHMUT KAYMAK 88 %0.12 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %77.30
YAHYA AYDIN ÇOMAK 22 %0.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %72.39
HÜSEYİN YAYLICIOĞLU 149 %0.07 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %78.88
GÜNGÖR ÇELİK 54 %0.04 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %60.54
İBRAHİM DENİZ 81 %0.03 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %71.79
ERDAL TÜFEKÇİ 45 %0.02 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %84.85
EKREM KOÇAR 95 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı