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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:50
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.18
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AYDIN 24 %0.15 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE BAZ 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %28.00
NAİM KAVAK 33 %1.90 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN MALKOÇ 3 %0.04 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY AYDIN 24 %0.40 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT EREN KAPLAN 4 %0.07 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YILDIZ 80 %0.08 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARMAĞAN YILDIZ 2 %0.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı