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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.50
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YUSUF ERASLAN 265 %0.19 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %82.94
CANAN İLGİN 71 %0.16 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %85.61
VEDAT KARAKAŞ 55 %0.27 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %83.24
DERYA ULAŞ 35 %0.14 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %85.42
AHMET KAPÇAK 4 %0.08 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %47.96
MUSTAFA BİROĞLU 7 %0.09 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
SAİT TUTUŞ 30 %0.40 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %71.34
CAHİT ULAŞ 94 %0.23 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %59.15
MERYEM ULAŞ 7 %0.09 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
ABDULLAH TOĞAÇ 29 %0.37 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %76.37
MEHMET BULDUK 237 %0.20 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI KAÇAR 18 %0.25 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %76.60
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %59.62
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %85.71
KENAN BÜYÜKKOYUNCU 50 %0.15 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.58
ABDURRAZZAK BAYTOK 130 %0.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı