|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YUSUF ERASLAN
|265
|%0.19
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %82.94
|CANAN İLGİN
|71
|%0.16
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %85.61
|VEDAT KARAKAŞ
|55
|%0.27
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %83.24
|DERYA ULAŞ
|35
|%0.14
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %85.42
|AHMET KAPÇAK
|4
|%0.08
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %47.96
|MUSTAFA BİROĞLU
|7
|%0.09
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %64.41
|SAİT TUTUŞ
|30
|%0.40
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %71.34
|CAHİT ULAŞ
|94
|%0.23
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %59.15
|MERYEM ULAŞ
|7
|%0.09
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|ABDULLAH TOĞAÇ
|29
|%0.37
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %76.37
|MEHMET BULDUK
|237
|%0.20
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI KAÇAR
|18
|%0.25
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KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %76.60
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %59.62
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %85.71
|KENAN BÜYÜKKOYUNCU
|50
|%0.15
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %89.58
|ABDURRAZZAK BAYTOK
|130
|%0.18
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