|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %60.00
|AHMET AYTÜRE
|15
|%0.41
|Detay
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %20.69
|ZÜLFİYE KOLAY
|1
|%0.16
|Detay
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %24.00
|MELİH DERİCİ
|548
|%26.69
|Detay
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
|MUSTAFA GÜNEŞ
|2
|%0.33
|Detay
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
|YUSUF ÖZSOY
|0
|%0
|Detay
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|TAGİ YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %73.33
|GÜRCAN DEMİRCAN
|25
|%0.77
|Detay
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT BEKCİ
|1
|%0.05
|Detay
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %11.86
|HAYDAR ÇORUM
|181
|%39.09
|Detay
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %29.51
|GARİP YILDIRIM
|144
|%0.21
|Detay
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSA ÖZDALGIN
|1
|%0.07
|Detay
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|SEDAT ALTUNTAŞ
|6
|%0.09
|Detay
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
|CEYHUN DİLEK
|6
|%0.21
|Detay
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %25.80
|MÜRSEL ÇİLEK
|35
|%0.07
|Detay