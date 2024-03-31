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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %60.00
AHMET AYTÜRE 15 %0.41 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %20.69
ZÜLFİYE KOLAY 1 %0.16 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %24.00
MELİH DERİCİ 548 %26.69 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
MUSTAFA GÜNEŞ 2 %0.33 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
YUSUF ÖZSOY 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
TAGİ YILDIZ 0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %73.33
GÜRCAN DEMİRCAN 25 %0.77 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT BEKCİ 1 %0.05 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %11.86
HAYDAR ÇORUM 181 %39.09 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %29.51
GARİP YILDIRIM 144 %0.21 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSA ÖZDALGIN 1 %0.07 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
SEDAT ALTUNTAŞ 6 %0.09 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %28.12
CEYHUN DİLEK 6 %0.21 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %25.80
MÜRSEL ÇİLEK 35 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı