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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %66.46
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %68.42
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %44.89
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %48.22
İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ 46 %0.05 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %45.13
HATUN ARICAN 51 %0.06 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %48.41
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı