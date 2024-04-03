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Ajans Veri Saati: 03 Nisan 2024, 03:09
Demokratik Sol Parti

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

ZEHRA ATAKAN

Zehra Atakan
  • PARTİSİ : DSP
  • BÖLGESİ : YOZGAT / MERKEZ
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı