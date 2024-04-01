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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DURSUN 10 %0.14 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN CEBECİ 56 %0.08 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN MURAT YOLUK 81 %0.16 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZNUR TOSUN 13 %0.28 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR ÖZAYDIN 216 %0.14 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAADETTİN ARI 28 %0.09 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER ÇINARKES 56 %0.11 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALPAĞUT 25 %0.30 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİYE YILMAZ 72 %0.16 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BETÜL URUK 75 %0.11 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM DEMİRAY 151 %0.23 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİDE ÇINARKES 369 %0.12 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN ÖZEN 17 %0.12 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURDAN BİLGİN 308 %0.64 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SESKİR 836 %0.17 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ÇAY 93 %0.27 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TUNCER 466 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı