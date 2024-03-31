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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %60.14
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %64.95
ALİ HAYDAR GENÇAY 38 %0.05 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %62.92
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %59.26
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %60.56
HÜSEYİN DERTOP 35 %0.08 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %63.35
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %73.90
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %72.65
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %52.78
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %71.13
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %65.18
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %65.47
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %48.57
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı