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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
OYA GÜNENDİ 23 %0.04 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN AYNACI 195 %0.11 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTAZE ÖZCAN 26 %0.09 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KARADENİZ 35 %0.11 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GALİP DÜZGÜN 74 %0.10 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEMİR 38 %0.22 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF BORA 113 %0.12 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜÇÖZ 151 %0.21 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE KARADENİZ 12 %0.09 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ AKBAŞ 5 %0.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı