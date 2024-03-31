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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %71.52
ALİ SEFA TUTMAZ 40 %0.16 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
MESUT GÖMCELİ 5 %0.17 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %50.57
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %53.85
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %42.62
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %54.29
HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU 336 %0.31 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %49.74
HÜSNÜ ORHUN İKİZ 340 %0.33 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %39.77
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %53.97
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı