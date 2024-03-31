|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %57.61
|CEMİL EVİS
|317
|%0.38
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %52.41
|MUSTAFA BOZ
|15
|%0.07
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %58.98
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %86.40
|YASEMİN GÜNGÖR
|232
|%0.24
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MUT
Açılan Sandık Oranı %50.51
|FİKRET ÇAYIR
|57
|%0.29
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %77.34
|İBRAHİM KARABULUT
|55
|%0.09
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %53.40
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|5602
|%5.65
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %58.18
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.85
|SEHER DÜZGÜN
|166
|%0.21
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