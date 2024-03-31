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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:45
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.04
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.81
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %57.61
CEMİL EVİS 317 %0.38 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %52.41
MUSTAFA BOZ 15 %0.07 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %58.98
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %86.40
YASEMİN GÜNGÖR 232 %0.24 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %50.51
FİKRET ÇAYIR 57 %0.29 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %77.34
İBRAHİM KARABULUT 55 %0.09 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %53.40
OZAN MEHMET BOZDOĞAN 5602 %5.65 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %58.18
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %56.85
SEHER DÜZGÜN 166 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı