|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %11.90
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.90
|RUHİ TUNCEL
|9
|%0.05
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.74
|REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK
|8
|%0.19
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %16.65
|ÇİĞDEM ERİŞ
|8
|%0.02
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
|BÜLENT UYGUR
|40
|%0.12
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %6.38
|KEREM USTA
|18
|%0.09
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.21
|ÜMİT YAŞAR DEMİR
|9
|%0.14
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.77
|NEJDET ALAVİ
|89
|%0.27
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.79
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %8.02
|ÖZGÜN ÖZTUNÇ
|15
|%0.20
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %4.26
|UFKUN DOĞAN
|6
|%0.10
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %16.23
|CİHAN AVCI
|8
|%0.02
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %13.65
|MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
|15
|%0.10
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %12.41
|İBRAHİM DÖNMEZ
|29
|%0.16
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %30.46
|GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ
|6
|%0.04
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %15.42
|İBRAHİM BİÇER
|32
|%0.13
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %11.80
|0
|%0
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %9.58
|TANJU KARAKUŞ
|1
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %4.05
|ALİ YEDİTEPE
|7
|%0.07
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.79
|AYŞEGÜL SEVİNMİŞ
|5
|%0.08
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %6.89
|AHMET HIZLI
|14
|%0.09
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %30.02
|TUNCA TUNCER
|3
|%0.01
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.82
|FAHRETTİN EROĞLU
|5
|%0.07
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %10.61
|OKTAY ÖNDEŞ
|67
|%0.27
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %12.59
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.62
|MİKAİL YILMAZ
|16
|%0.04
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %10.26
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %5.46
|KAĞAN TANGÖR
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %7.08
|ADEM KAYA
|21
|%0.12
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %3.49
|CAN ÖZEL
|13
|%0.18
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %41.98
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %9.77
|ZÜLFİYE GÜNEŞ
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %11.74
|MEHMET GÖĞERÇİN
|15
|%0.09
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %11.14
|MURAT DÖNMEZ
|14
|%0.07
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %10.88
|0
|%0
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %16.34
|SAİT TERZİ
|24
|%0.09
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %4.72
|TEKİN YILMAZ
|18
|%0.10
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
|LALE ÖZEL
|14
|%0.05
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %27.37
|0
|%0
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