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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %11.90
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %10.90
RUHİ TUNCEL 9 %0.05 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %1.74
REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK 8 %0.19 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %16.65
ÇİĞDEM ERİŞ 8 %0.02 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
BÜLENT UYGUR 40 %0.12 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %6.38
KEREM USTA 18 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.21
ÜMİT YAŞAR DEMİR 9 %0.14 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.77
NEJDET ALAVİ 89 %0.27 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.79
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %8.02
ÖZGÜN ÖZTUNÇ 15 %0.20 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %4.26
UFKUN DOĞAN 6 %0.10 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %16.23
CİHAN AVCI 8 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %13.65
MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK 15 %0.10 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %12.41
İBRAHİM DÖNMEZ 29 %0.16 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %30.46
GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ 6 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %15.42
İBRAHİM BİÇER 32 %0.13 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %11.80
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %9.58
TANJU KARAKUŞ 1 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %4.05
ALİ YEDİTEPE 7 %0.07 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %3.79
AYŞEGÜL SEVİNMİŞ 5 %0.08 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %6.89
AHMET HIZLI 14 %0.09 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %30.02
TUNCA TUNCER 3 %0.01 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.82
FAHRETTİN EROĞLU 5 %0.07 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %10.61
OKTAY ÖNDEŞ 67 %0.27 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %12.59
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %9.62
MİKAİL YILMAZ 16 %0.04 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %10.26
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %5.46
KAĞAN TANGÖR 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %7.08
ADEM KAYA 21 %0.12 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %3.49
CAN ÖZEL 13 %0.18 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %41.98
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %9.77
ZÜLFİYE GÜNEŞ 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %11.74
MEHMET GÖĞERÇİN 15 %0.09 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %11.14
MURAT DÖNMEZ 14 %0.07 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %10.88
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %16.34
SAİT TERZİ 24 %0.09 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %4.72
TEKİN YILMAZ 18 %0.10 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %8.70
LALE ÖZEL 14 %0.05 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %27.37
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı