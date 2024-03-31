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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %64.75
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %35.21
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.29
BEKİR LEVENT ERSOYLU 91 %0.12 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %37.04
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %30.77
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı