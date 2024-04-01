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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.80
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇAYLAK 233 %1.04 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KURTULUŞ GÖRGÜLÜ 174 %0.34 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL ŞAHİN 41 %0.15 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN NAZİF SERÇİNOĞLU 56 %0.17 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER KARAHAN 19 %0.11 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK BEKTAŞ 144 %0.20 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇETİNKAYA 5121 %5.50 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAAN DİRİÖZ 282 %0.40 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı